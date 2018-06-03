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Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Taha AYHAN-MALATYA-DHA MALATYA'da yan yola giren kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ramazan Köroğlu yaralandı.

Taha AYHAN-MALATYA-DHA MALATYA'da yan yola giren kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ramazan Köroğlu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Buhara Bulvarı Sancaktar Mezarlığı önünde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Hacı Bayram Toğrulca yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyon tali yola girdiği sırada Ramazan Köroğlu idaresindeki 34 GD 6728 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun çarpmasıyla yan devrilen otomobildeki sürücü Köroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otomobil, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesinin ardından kaza yerinden çekildi.

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