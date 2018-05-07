Kamyonun çarptığı yaya öldü

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Mustafa Aşkan (73) hayatını kaybetti.
Kaza, bu sabah Şanlıurfa- Mardin karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Aşkan'a, Salih T. yönetimindeki 31 KKH 83 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Aşkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aşkan, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aşkan'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kamyon sürücüsü Salih T. jandarma tarafından gözaltına alındı.
İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum