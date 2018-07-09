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Kamyonun dehşet saçtığı kazada ölen 2 kardeş toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, freni boşaldığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptığı kazada, hurdaya dönen otomobilde can veren Mustafa Eren Temel (3) ile ablası Melek Temel (8), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kamyonun dehşet saçtığı kazada ölen 2 kardeş toprağa verildi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, freni boşaldığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptığı kazada, hurdaya dönen otomobilde can veren Mustafa Eren Temel (3) ile ablası Melek Temel (8), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. İki kardeşin, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren anne ve babaları ise ambulansla cenaze törenine getirildi.
Geçen 7 Temmuz'da, Uşak'tan İzmir yönüne giden Sedat Topuz (48) yönetimindeki 41 SH 730 plakalı kamyon, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz Kavşağı'nda hızla, kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı. Çarptığı araçları tek tek yol kenarlarına fırlatan kamyon, yaklaşık 5 kilometre ileride durdu. Kamyonun freninin boşaldığını ve duramadığını iddia eden kamyon şoförü Sedat Topuz, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kamyonun çarpıp hurdaya çevirdiği araçlardan birinde bulunan çocuklardan Mustafa Eren Temel olay yerinde, ablası Melek Temel ise kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada 17 kişi de yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü Sedat Topuz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hayatlarının başında yaşamlarını yitiren Mustafa Eren Temel ve ablası Melek Temel için bugün öğle, Uşak'ın merkeze bağlı Eskisaray köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köydeki Eskisaray Camisi'ndeki cenaze törenine, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren anne Ümmühan Temel (28) ve baba Bayram Temel (34) ambulansla getirildi. Cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından 2 kardeş Eskisaray Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
İki kardeşten geriye ise daha önce çekilen fotoğraflar ve görüntüleri kaldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun dehşet saçtığı kazada ölen 2 kardeş toprağa verildiKamyonun dehşet saçtığı kazada ölen 2 kardeş toprağa verildiKamyonun dehşet saçtığı kazada ölen 2 kardeş toprağa verildiKamyonun dehşet saçtığı kazada ölen 2 kardeş toprağa verildi

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