Kamyonun lastiği yandı, O-2 Otoyolu kilitlendi

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de, bir hafriyat kamyonunun destekleyici lastikleri, seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, O-2 otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında, O-2 Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habipler'de yol yapımı için mıcır taşıyan hafriyat kamyonu sürücüsü Muhlis Başar, seyir halindeyken, aracın, sol destek lastiklerinin alev aldığını fark etti. Kamyonu emniyet şeridine çeken Başar, yangın tüpüyle aleve müdahale etmek istedi. Yangını söndürmeyi başaramayan sürücü itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelerek, aleve müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonunda kamyonda küçük çaplı hasar meydana gelirken, O-2 Otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kamyonun sürücüsü Muhlis Başar, "Yukarıdan aşağı geliyordum. Sol taraftan hafif duman gelince tedbir amaçlı aracı sağa çektim. Bir alevlenme vardı. İlk müdahaleyi yaptım ama söndüremedim. İtfaiyeyi aradım hemen, sağ olsunlar çok kısa sürede geldiler. Söndürdüler. Fazla bir maddi hasarımız yok" dedi.
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