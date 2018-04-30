Kamyonun lastiklerinden 5 bin paket kaçağı sigara çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da bir kamyonun lastiklerine gizlenen 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü sırasında 73 DC 091 plakalı kamyonu durdurdu. Özel eğitimli köpek, yapılan aramada kamyonun lastiklerine tepki verdi. Ekipler tarafından sökülen 7 lastiğin içerisine gizlenmiş 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Yılmaz A., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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