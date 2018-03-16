Kamyonun üst geçide çarptığı yerde facia ucuz atlatıldı

Bakırköy Yeşilköy’de vinç yüklü kamyonun üst geçide çarparak devrildiği noktada bir faciadan dönüldü. Tekne yüklü bir vinç üst geçide çarpmaktan çevredekilerin uyarılarıyla kurtuldu.

Bakırköy Yeşilköy’de vinç yüklü kamyon üst geçide çarparak devrildi. Devrilen kamyonun üzerinde bulunan vincin bir bölümü arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi. Kaza sonrası yolda ulaşım Havalimanı istikametine kapatılırken Bakırköy istikameti kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza kaldırma çalışmaları yapılırken de olası bir facia son anda engellendi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan bir kamyon üst geçide çarpmaktan çevrede bulunan görevlilerin uyarması sonucu son anda kurtuldu. Geçide giren tekne yüklü vinç kamyonu köprüye değdiği anda durdu. Kamyonda bulunanlar hemen aracın üzerine çıkarak vinci alçalttı. Bu sırada aracın üzerinde bulunan kişi de kafasını üst geçide vurmaktan kıl payı kurtuldu. Yavaş yavaş köprüyü geçen kamyon görevlilere derin bir nefes aldırttı.