HABER

Kamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, yakıt deposu içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, yakıt deposu içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü sırasında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Şans' kamyonun yakıt deposuna tepki verince ekipler harekete geçti. Yapılan aramada depo içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, olayla ilgili açıklama yaptı. Yıldız ,"Özellikle terör örgütlerine finans sağlayan uyuşturucunun engellenmesi çok önemli. Uyuşturucu satıcılarına bu kentin sokaklarını dar ettiğimiz gibi, ülkemizin her hangi bir noktasına taşınan uyuşturucuyla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırtmayacağız" dedi. Yıldız, 1 hafta içerisinde 342 bin uyuşturucu captagon hap, 114 kilo 450 gram eroin ve son operasyonda da 160 kilo 700 gram uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği 'Şans' ile de özel olarak ilgilendi. Piyasa değeri 65 milyon lira olduğu saptanan uyuşturucu ise imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' bulduKamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' bulduKamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' bulduKamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' buldu

İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
PKK raporunda korkunç detaylarPKK raporunda korkunç detaylar
İYİ Parti'den flaş açıklama!İYİ Parti'den flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

İlginizi Çekebilir

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Pamukkale'yi 2 saatte 7 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi 2 saatte 7 bin kişi ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.