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Kamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

ADANA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, yakıt deposu içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, yakıt deposu içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü sırasında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Şans' kamyonun yakıt deposuna tepki verince ekipler harekete geçti. Yapılan aramada depo içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, olayla ilgili açıklama yaptı. Yıldız ,"Özellikle terör örgütlerine finans sağlayan uyuşturucunun engellenmesi çok önemli. Uyuşturucu satıcılarına bu kentin sokaklarını dar ettiğimiz gibi, ülkemizin her hangi bir noktasına taşınan uyuşturucuyla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırtmayacağız" dedi. Yıldız, 1 hafta içerisinde 342 bin uyuşturucu captagon hap, 114 kilo 450 gram eroin ve son operasyonda da 160 kilo 700 gram uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği 'Şans' ile de özel olarak ilgilendi. Piyasa değeri 65 milyon lira olduğu saptanan uyuşturucu ise imha edildi.

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