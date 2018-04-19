Kamyonun yakıt deposundaki 160 kilo eroini 'Şans' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, yakıt deposu içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda rutin yol kontrolü sırasında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Şans' kamyonun yakıt deposuna tepki verince ekipler harekete geçti. Yapılan aramada depo içine yapılan özel bölmede paketler halinde 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, olayla ilgili açıklama yaptı. Yıldız ,"Özellikle terör örgütlerine finans sağlayan uyuşturucunun engellenmesi çok önemli. Uyuşturucu satıcılarına bu kentin sokaklarını dar ettiğimiz gibi, ülkemizin her hangi bir noktasına taşınan uyuşturucuyla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırtmayacağız" dedi. Yıldız, 1 hafta içerisinde 342 bin uyuşturucu captagon hap, 114 kilo 450 gram eroin ve son operasyonda da 160 kilo 700 gram uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği 'Şans' ile de özel olarak ilgilendi. Piyasa değeri 65 milyon lira olduğu saptanan uyuşturucu ise imha edildi.
Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Avusturya'dan skandal hamle!
Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum