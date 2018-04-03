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Kan alma tüplerinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bir kargo firmasında 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kan alma tüplerinden uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Üsküdar'da bir kargo firmasında 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya almaya gelen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir kargo firmasına gelen kargo paketi içinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 31 Mart'ta Üsküdar'da bal tenekesi içine gizlenmiş 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları teslim almaya gelen H.İ. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Kan alma tüplerinden uyuşturucu çıktıKan alma tüplerinden uyuşturucu çıktıKan alma tüplerinden uyuşturucu çıktıKan alma tüplerinden uyuşturucu çıktı

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