Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Edinilen bilgilere göre olay saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu siyahi bir kadın, biri dört aylık erkek bir bebek ile diğeri 3 ila 4 yaşları arasındaki bir kız çocuğunu trafiğin yoğun olduğu bir sırada yolun ortasına bıraktı. Ardından siyahi kadın hızlıca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada Bahçeşehir - Aksaray seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Tuncay Acar yola bırakılan çocukları fark etti, el frenini çekerek otobüsü durdurdu. Hem Acar, hem yolcular hem de trafikte yaşanan olayı gören sürücüler ilk başta ne olduğunu anlayamadı.

ŞOFÖR VE YOLCU ÇOCUKLARI KUCAĞA ALIP ANNENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Otobüs şoförü, bazı yolcular şaşkınlık içinde aşağıya inerek yolun ortasındaki çocukları kucaklarına aldılar. Ardından da kaçan annelerini yakalamak için peşlerinden koştular. Trafiğin durduğu o anlarda diğer yolcular ise durumu polise bildirdi. Kısa bir süre sonra yakaladıkları kadının çaresizlik içinde gözyaşı döktüğü belirtilirken, olay yerine gelen polisler eşliğinde çocukların kadına teslim edildiği öğrenildi.