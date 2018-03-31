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Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 21:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da Vatan Caddesi'nde bugün yaşanan bir olay, hem yürekleri ağızlara getirdi hem de trafiktekilere büyük şaşkınlık yaşattı. Trafiğin aktığı bir anda yolun ortasına gelen siyahi bir kadın, birkaç aylık bir bebek ile 3 yaşlarında bir kız çocuğunu aniden yolun ortasına bırakıp kaçtı. O sırada seyir halindeki bir özel halk otobüsünün şoförü de yola bırakılan çocukları son anda fark ederek aracı durdurdu.

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Edinilen bilgilere göre olay saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu siyahi bir kadın, biri dört aylık erkek bir bebek ile diğeri 3 ila 4 yaşları arasındaki bir kız çocuğunu trafiğin yoğun olduğu bir sırada yolun ortasına bıraktı. Ardından siyahi kadın hızlıca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada Bahçeşehir - Aksaray seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Tuncay Acar yola bırakılan çocukları fark etti, el frenini çekerek otobüsü durdurdu. Hem Acar, hem yolcular hem de trafikte yaşanan olayı gören sürücüler ilk başta ne olduğunu anlayamadı.

ŞOFÖR VE YOLCU ÇOCUKLARI KUCAĞA ALIP ANNENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Otobüs şoförü, bazı yolcular şaşkınlık içinde aşağıya inerek yolun ortasındaki çocukları kucaklarına aldılar. Ardından da kaçan annelerini yakalamak için peşlerinden koştular. Trafiğin durduğu o anlarda diğer yolcular ise durumu polise bildirdi. Kısa bir süre sonra yakaladıkları kadının çaresizlik içinde gözyaşı döktüğü belirtilirken, olay yerine gelen polisler eşliğinde çocukların kadına teslim edildiği öğrenildi.

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10 YILLIK ŞOFÖR YAŞADIĞI O ANLARI ANLATTI

10 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Tuncay Acar ise olay anını DHA'ya anlattı. Acar, "Bahçeşehir-Yenikapı seferi için çıktığım yolculukta Vatan Caddesi üzerinde Aksaray durağında yolcu indirdim. Sonra 100 metre kadar ilerledim. O sırada yabancı uyruklu siyahi bir kadın kucağında bir bebek ve diğer elinden tuttuğu bir kız çocuğu ile yolun ortasına gelip birden otobüsün önüne çocukları bıraktı. Kadın, daha sonra kaçmaya başladı. El frenini çekip otobüsü yolun ortasında durdurdum. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Hemen aşağıya indim ve bebeği kucağıma aldım otobüsten inen başka bir yolcu da kız çocuğunu aldı. Biz de kaçan kadının peşinden koşmaya başladık. Annesini yakaladığımızda ağlıyordu. Kadına çocukları vermek istedik ama ilk başta 'no, no' diyerek almak istemedi. Bir yandan da polis aranarak olay bildirildi. Yabancı dilde bir şeyler söylüyordu. Sıkıntısı olduğu belliydi, çaresizlik içindeydi. Bir miktar para verdim kendisine. O sırada polisler geldi. Kadın,daha sonra çocuğu kucağına aldı. Otobüsü yolun ortasında bırakmıştım ve epey trafik olmuştu. Ben de polis gelince otobüse binip yola devam ettim" dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Acar, olay karşısında otobüsteki yolcuların da büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Kendisinin de 11 aylık oğlu olduğunu aktaran Tuncay Acar, "Olay anında çok duygulandım. Bebeği kucağıma aldığımda sanki kendi oğlumu kucağıma almış gibi hissettim. Annesinin gözyaşları da üzdü bizi. Çocuğu, gözyaşı döken annesine verirken de duygulu anlar yaşadım" ifadelerini kullandı.

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