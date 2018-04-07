Kanada’da genç buz hokey takımını taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 14 ölü

Kanada’da ggenç buz hokeyi takımını taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Otobüste 28 kişinin bulunduğunu ifade eden Kanada polisi, hayatını kaybeden 14 kişi arasında otobüs sürücüsün de bulunduğunu söyledi. Yaralanan 14 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor. Takım oyuncularının yaşlarının 16 ila 21 arasında olduğu öğrenildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ailelerinin yaşadıklarını hayal bile edemiyorum” ifadesini kullandı.