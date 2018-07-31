HABER

Kanada'da yayaların üstüne kasıtlı su sıçratan şoförün işine son verildi

31.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kanada'nın Ottawa kentinde yayalara kasıtlı olarak su sıçrattığı tespit edilen bir şoförün işine son verildi. Şoförün davranışları bir aracın arkasına takılan kamera sayesinde şans eseri fark edilmişti.

Kanada'da yayaların üstüne kasıtlı su sıçratan şoförün işine son verildi

Kanada'nın Ottawa kentinde yayalara kasıtlı olarak su sıçrattığı tespit edilen bir şoförün işine son verildi. Şoförün çalıştığı inşaat şirketi Black & McDonald Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Söz konusu şahıs artık istihdam edilmemektedir" dedi.

Şoförün davranışları bir aracın arkasına takılan kamera sayesinde şans eseri fark edilmişti.

Adı açıklanmayan kişinin kullandığı aracın önünde giden otomobilin şoförü, videoyu YouTube'a yüklemişti.

45 saniyelik videonun sonunda aracın üzerindeki inşaat şirketi logosu açıkça görülüyor.

3 günde 1,2 milyondan fazla izlenen videonun ardından Black & McDonald, Facebook üzerinden özür diledi:

"Bir şoförümüzünüz kabul edilemez sürüş tarzından ötürü Ottawa'da yaşananlar nedeniyle özür diliyoruz. Bu olay istisnai bir vakadır."

Şirketin sözcüsü de polisle işbirliği yaptıklarını açıkladı.

https://www.youtube.com/watch?v=5rRO3FPpFC4

Sosyal medyada şirkete övgü

Ottawa Sun gazetesi şoförün herhangi bir cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalmayacağını, polisin şoförün işten alınmasının yeterince büyük bir ceza olduğunu düşündüğünü aktardı.

Basına konuşan Çavuş Mark Gaiten, "Dosya kapanmıştır. İşverenin uygulaması hem şoföre hem de okurlarınıza ve izleyicilerinize yeterli dersi veriyor" dedi.

Şirketin hızlı davranışı Kanadalı sosyal medya kullanıcıları tarafından da övgüyle karşılandı.

İşsiz bir inşaat işçisi şoförün saygısızlığına kızarken, "Sana o maaşı şirket aracıyla sokakta insanları ıslatasın diye vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hafriyat kamyonu motosiklete çarptı, sürücü öldüHafriyat kamyonu motosiklete çarptı, sürücü öldü
Balkon çöktü, baba- oğul yaralandıBalkon çöktü, baba- oğul yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.