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Kanak kazılırken göçük altında kalan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

BARTIN merkeze bağlı Şabankadı köyünde kepçe ile su kanalı kazılırken, göçük altında kalan kadın, hayatını kaybetti.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN merkeze bağlı Şabankadı köyünde kepçe ile su kanalı kazılırken, göçük altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Şabankadı köyünde dün akşam saatlerinde tarlada kepçe yardımıyla su kanalı açma çalışmaları sırasında Narkadın Asal (62), toprağın çökmesi sonucu kanala düştü. Bu sırada toprak altında kalan Asal, eşinin ve köylülerin yardımıyla uzun uğraşlar sonunda çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Asal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Narkadın Asal'ın cesedi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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