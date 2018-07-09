Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Popüler dizi ve TV programlarıyla izleyicinin favorisi Kanal D, bu sene de reyting rekorları kırmayı sürdürüyor. Son günlerde Kanal D’nin en çok izlenen programlarından Çarkıfelek de şimdiden binlerce kişinin her gün başvuru yolladığı, popüler tv programlarından biri oldu. Bu haberimizden sonra siz de birkaç dakika içinde, Çarkıfelek yarışmacı başvurunu formunu doldurup, katılım için Kanal D’ye ulaşabilirsiniz.
ÇARKIFELEK EN SEVİLEN YARIŞMA PROGRAMLARINDAN BİRİ OLDU
Kanal D’de tekrar yayınlanmaya başlayan bir dönemlerin efsane yarışma programı Çarkıfelek, tekrardan reyting listelerinde en üst sıraları zorlamaya ve izleyicinin favorisi olmaya başladı. Rating listelerinin üst sıralarındaki Çarkıfelek’i bu sene Emre Karayel sunuyor. Efsane yarışmanın bu sene neden Mehmet Ali Erbil’le değil de, farklı bir sunucu ile devam ettiğine dair iddialar olsa da, nedeni bilinmiyor.
ÇARKIFELEK HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Ekranların nostaljik programı Çarkıfelek, hafta içi Çarşamba günü saat 20:00’da yayınlanıyor. Eğer Çarkıfelek’i TV ekranlarında izlemeye zamanınız yoksa, Kanal D internet sitesi üzerinden de eski programları tekrar izleme şansınız oluyor. Emre Karayel ile Çarkıfelek’le ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de, yarışmaya katılmak ve para ödülleri, araba gibi büyük ödülleri kazanmak isteyen yarışmacı adaylarının ne yapması gerektiği.
ÇARKIFELEK'E NASIL KATILABİLİRSİNİZ?
Kanal D internet sitesinde, tüm TV programları ve diziler için ayrı bir sayfa yer alıyor. Çarkıfelek için de kanalın internet sitesinde bir özel sayfa bizi bekliyor. Çarkıfelek’e katılmak için başvuru formu sizi burada bekliyor! Başvuru formunda, isim ve yaş gibi klasik soruların yanı sıra bazı ilginç sorular da yer alıyor. Kredi kartı borcu gibi özel durumlarınız, araba sahibi olup olmadığınız gibi sorular var. En son olarak ise, kendinize ait iki adet fotoğraf da başvuru formunun sonunda karşımıza çıkıyor.
ÇARKIFELEK YARIŞMASINA BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
İnternet üzerinden yaptığınız başvurunun ardından Çarkıfelek yönetimi tüm başvuruları değerlendiriyor. TV programlarının tamamında olduğu gibi, yapılan başvuruların ardından mülakat süreci oluyor. Çarkıfelek mülakatları, İstanbul’daki TV binasında gerçekleşiyor, eğer yeterince şanslıysanız siz de Emre Karayel’in sunduğu Çarkıfelek’e katılabilir, büyük araba ödülünü ve diğer küçük ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Olmaz demeyin, şansınızı deneyin… Çarkıfelek başvurusunu gerçekleştirin, bu yarışma olmasa bile ileride diğer Kanal D yarışmaları için bir şansınız olabilir.
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