Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Popüler dizi ve TV programlarıyla izleyicinin favorisi Kanal D, bu sene de reyting rekorları kırmayı sürdürüyor. Son günlerde Kanal D’nin en çok izlenen programlarından Çarkıfelek de şimdiden binlerce kişinin her gün başvuru yolladığı, popüler tv programlarından biri oldu. Bu haberimizden sonra siz de birkaç dakika içinde, Çarkıfelek yarışmacı başvurunu formunu doldurup, katılım için Kanal D’ye ulaşabilirsiniz.

ÇARKIFELEK EN SEVİLEN YARIŞMA PROGRAMLARINDAN BİRİ OLDU



Kanal D’de tekrar yayınlanmaya başlayan bir dönemlerin efsane yarışma programı Çarkıfelek, tekrardan reyting listelerinde en üst sıraları zorlamaya ve izleyicinin favorisi olmaya başladı. Rating listelerinin üst sıralarındaki Çarkıfelek’i bu sene Emre Karayel sunuyor. Efsane yarışmanın bu sene neden Mehmet Ali Erbil’le değil de, farklı bir sunucu ile devam ettiğine dair iddialar olsa da, nedeni bilinmiyor.

ÇARKIFELEK HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?



Ekranların nostaljik programı Çarkıfelek, hafta içi Çarşamba günü saat 20:00’da yayınlanıyor. Eğer Çarkıfelek’i TV ekranlarında izlemeye zamanınız yoksa, Kanal D internet sitesi üzerinden de eski programları tekrar izleme şansınız oluyor. Emre Karayel ile Çarkıfelek’le ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de, yarışmaya katılmak ve para ödülleri, araba gibi büyük ödülleri kazanmak isteyen yarışmacı adaylarının ne yapması gerektiği.