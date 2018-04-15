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Kanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da DSİ’ye ait sulama kanalına düşen kuzenlerden Mehmet Oluk (25) inşaat işçisi tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılıp kaybolan Muhammet Hicri ise (26) aranıyor.

Kanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da DSİ’ye ait sulama kanalına düşen kuzenlerden Mehmet Oluk (25) inşaat işçisi tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılıp kaybolan Muhammet Hicri ise (26) aranıyor.
Olay, öğle saatlerinde Dağeteği Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Oluk ile kuzeni Muhammet Hicri, sulama kanalının kenarında otururken suya düştü. Gençlerin suya düştüğünü gören çevredeki inşaatta çalışan Hüseyin Balıkçı, kanala atlayıp Mehmet Oluk'u kurtardı, Muhammet Hicri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Mehmet Oluk'u ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaybolan Muhammet Hicri için ise jandarma ve dalgıç polisler arama çalışması başlatıldı. Haberi alıp kanala gelen gençlerin sinir krizi geçirdi.

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Kanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyorKanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyorKanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyorKanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

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