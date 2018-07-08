HABER

Kanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, düştüğü sulama kanalında boğulan Öykü Karagülle'nin (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildi

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, düştüğü sulama kanalında boğulan Öykü Karagülle'nin (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Dün, ilçeye bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, minik Öykü'nün düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta, Nadir Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu. Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan minik Öykü'nün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Ebru- Önder Karagülle çiftinin kızları Öykü Karagülle'nin cenazesi, dün akşam İbrahimpaşa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Kanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildiKanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildiKanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildiKanalda boğulan minik Öykü, toprağa verildi

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Kaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildiKaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildi
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.