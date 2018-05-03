HABER

Kanalda erkek cesedi bulundu; meraklılar bölgeye koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

ADANA'da sulama kanalından yarı çıplak erkek cesedi gören vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izlemek için kanal kenarına akın etti.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalından yarı çıplak erkek cesedi gören vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izlemek için kanal kenarına akın etti. Olay, Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalından meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar su içinde yarı çıplak erkek cesedini görünce polisi aradı. Olay yerine gelen su altı polisi, 40 yaşlarındaki cesedini kanaldan çıkardığı sırada, toplanan vatandaşlar kanal kenarına akın etti. Cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını görüntüleyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Bulunan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttıFuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdiİstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi
Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.