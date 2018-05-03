Kanalda erkek cesedi bulundu; meraklılar bölgeye koştu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalından yarı çıplak erkek cesedi gören vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izlemek için kanal kenarına akın etti. Olay, Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalından meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar su içinde yarı çıplak erkek cesedini görünce polisi aradı. Olay yerine gelen su altı polisi, 40 yaşlarındaki cesedini kanaldan çıkardığı sırada, toplanan vatandaşlar kanal kenarına akın etti. Cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını görüntüleyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Bulunan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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