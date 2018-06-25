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Kanalda kaybolan çocuğu arama çalışmalarını görüntülediler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuk, ekipler tarafından arandı, çevrede toplananlar bu anları görüntüledi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuk, ekipler tarafından arandı, çevrede toplananlar bu anları görüntüledi. Olay, Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kimliği belirsiz 13 yaşlarındaki erkek çocuğunun çırpınışlarını gören seyyar satıcılar kanala atladı. Bir süre akıntıda sürüklenen çocuk gözden kayboldu. Bunun üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipleri ise kanala girerek arama çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Yoldan geçen araç sürücüleri ise otomobillerinden inip, olayı izledi. Kayıp olduğu söylenen çocuğun kimliğinin saptanması ve arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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