Kanalda kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılıp, kaybolan Suriye uyruklu Abdu Elkalaf'ın (12) 27 saat sonra cesedi bulundu.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Abdu Elkalaf, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocuğun akıntıya kapıldığı gören çevre sakinleri, AFAD, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramadan sonuç alınamadı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü sualtı ekibinden yardım istendi.
Ekipler, yaklaşık 27 saat sonra Elkalaf'ın Halitpaşa Mahallesi Çobantepe mevkiinde sulama kapaklarına takılı halde cesedini buldu.
Abdu Elkalaf'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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