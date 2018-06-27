Kanalda yüzme öğrenmeye çalışan genç kız boğuldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yüzme öğrenmek amacıyla sulama kanalına giren Cemile Gezici (18) boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nden geçen, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sulama kanalının bulunduğu bölgeye gelen Cemile Gezici, yüzme öğrenmek için suya girdi. Bir süre arkadaşının desteğiyle yüzmeye çalışan Gezici, daha sonra tek başına yüzmek isterken akıntıya kapıldı. Arkadaşı, kurtaramadığı Gezici için güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bölgeye gelip, kanala giren su altı polisleri, 1 saat süren arama çalışması sonucu genç kızın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Cemile Gezici'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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