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Kanaldaki kadın cesedi, tekvando eğitmenine ait çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 4 gün önce sulama kanalında cesedin, tekvando eğitmeni Emine Eski'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Kanaldaki kadın cesedi, tekvando eğitmenine ait çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 4 gün önce sulama kanalında cesedin, tekvando eğitmeni Emine Eski'ye (30) ait olduğu belirlendi.
Olay, 4 Ağustos günü meydana geldi. Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama kanalında, bölge sakinleri tarafından kadın cesedi bulundu. Polisin yaptığı araştırmada cesedin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara tekvando eğitimi veren Emine Eski'ye ait olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmada, aynı gün kanal kenarında bulunan otomobilin de Emine Eski'ye ait olduğu tespit edildi.
1 Ağustos günü aracıyla evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eski’nin ailesinin kızları için kayıp ilanı verdiği belirtildi. Aile, cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Eski’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı’na defnedildi. .
Emine Eski'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kanaldaki kadın cesedi, tekvando eğitmenine ait çıktıKanaldaki kadın cesedi, tekvando eğitmenine ait çıktı

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