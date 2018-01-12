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Kanalizasyon çalışmasında doğal gaz borusu delindi

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir apartmanın tıkanan kanalizasyon borusunu açmaya çalışan usta, kazı sırasında doğal gaz borusunu deldi. Borunun içindeki gaz alev alırken, kısa süreli panik yaşandı.

Olay, İlyasköy Mahallesi Hersek Sokak'ta meydana geldi. Beş katlı apartmanın kanalizasyonunda sorun yaşanınca adı öğrenilemeyen bir usta çağrıldı. Usta, kazı yaparken doğal gaz borusunu deldi. Borunun içindeki gaz alev alıp yanmaya başladı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen SAMGAZ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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