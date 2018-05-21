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Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Sezgin Özbey (31) yaşamını yitirdi.

AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Sezgin Özbey (31) yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada açılan kanalın içinde olan işçilerden Sezgin Özbey toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Özbey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sezin Özbey'in cesedi otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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