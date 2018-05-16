Kanalizasyon kazısında göçük altında kalan Afgan işçi kurtarıldı

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte boynuna kadar toprağa gömülen Afganistanlı Eghbal Akbari, iş makinesiyle kurtarıldı.
Gelendost'ta bugün saat 10.00 sıralarında, yeni yapılan TOKİ evlerinin kanalizasyon bağlantısının yapımı sırasında boru döşenirken göçük meydana geldi. Yüklenici firmaya bağlı çalışan işçilerden Afganistanlı Eghbal Akbari, 3 metrelik çukurda, toprak altında kaldı. Boynuna kadar toprağa gömülen Akbari'yi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İş makinesi ve işçilerin yardımıyla yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla Eghbal Akbari kurtarıldı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Akbari, ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eghbal Akbari'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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