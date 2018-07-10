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Kanalizasyonda bulunan 15 haftalık ceninin annesi serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastanenin kanalizasyonunda bulunan 15 haftalık cenin ile ilgili gözaltına alınan anne D.A.

Kanalizasyonda bulunan 15 haftalık ceninin annesi serbest bırakıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastanenin kanalizasyonunda bulunan 15 haftalık cenin ile ilgili gözaltına alınan anne D.A. (27) ve baba T.A.(33) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kanaması olan D.A.'nın ifadesinde hastane tuvaletinde düşük yaptığını sonradan fark ettiğini ve korkusundan kimseye bir şey diyemediğini söylediği öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nin bağlı bulunduğu kanalizasyonda temizlik yapan işçiler, içinde yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada, düşük nedeniyle hastaneye başvuranların listesini hazırladı. Ailelerle yapılan görüşme sonrası annenin D.A. olduğu tespit edildi. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını ancak bunu daha sonra fark ettiğini söyledi. Ardından korkusundan kimseye bir şey anlatamadığını söyleyen D.A., yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. 15 haftalık olan ceninin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren D.A. ve T.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kanalizasyonda bulunan 15 haftalık ceninin annesi serbest bırakıldıKanalizasyonda bulunan 15 haftalık ceninin annesi serbest bırakıldı

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