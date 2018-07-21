HABER

Kanalizasyonu açmak için girdiği rögarda fenalaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

ISPARTA'da tıkalı olan kanalizasyonu açmak için girdiği yaklaşık 3 metrelik rögar fenalaşan Sait Yıldız'ı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da tıkalı olan kanalizasyonu açmak için girdiği yaklaşık 3 metrelik rögar fenalaşan Sait Yıldız'ı, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 1112 Sokak'ta meydana geldi. Belediye görevlilerinden habersiz tıkalı olan kanalizasyonu açmak için rögara giren Sait Yıldız, iddiaya göre burada kullandığı kimyasal maddeler nedeniyle fenalaştı. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan çıkmayı başaramayan Sait Yıldız'ın sesini duyan çevre sakinleri, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, Sait Yıldız'ı özel ekipmanlarla dışarı çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Sait Yıldız, tedavisi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldüTIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Edremit'te şairler sazlı sözlü şiir gecesinde buluştuEdremit'te şairler sazlı sözlü şiir gecesinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.