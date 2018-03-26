Kanatlı Hayvan Üreticileri Derneği'ne 'horoz dövüşü' baskını

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kurdukları Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğinde horoz dövüştüren 23 kişi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

İlçe merkezinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak’ta bulunan Erbaa Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri takip başlattı. Ekipler, geçen cumartesi akşam saatlerinde derneğe operasyon düzenledi. Polisler dernek binası içerisinde horoz dövüşleri için hazırlanmış arena ve tartılarla karşılaştı. Polisin binada yaptığı aramada kanlar içerisinde iki de horoz bulundu. Çoğu kent dışından gelerek horoz dövüştüren ve dövüşleri izleyen 23 kişiye, toplamda 5 bin 927 lira idari para cezası uygulandı. Polisin bina içerisinde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, binayı temin eden F.Y. ve dernek yöneticisi B.A. hakkında 'kumar oynatmaya aracılık etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen horozlar ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.

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