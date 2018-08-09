Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında PKK'ya ait hedefler imha edildi 

ANKARA (DHA) - TSK'nın resmi Twıtter adresinden paylaşılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.

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