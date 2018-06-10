Kandil'e hava harekatında PKK'ya ait 14 hedef imha edildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait 14 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, savaş uçaklarının terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullandığı 14 hedefi imha ettiği ifade edildi.
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