Kandıra'da, evli çiftin öldürülmesiyle ilgili 15 şüpheli adliyede(2)

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kandıra'da, cesetleri toprağa gömülü halde bulunan Mülkiye ve İsmail Serin çiftinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 15 şüpheli arasından B.T., M.N., V.Y., S.D., H.K., H.T., A.O.Ö., E.G., Ö.G., B.Ç., M.Ç. ve İ.K.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ç.U., T.Y. ve B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.