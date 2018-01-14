HABER

Kanser hastası av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet P. (68) av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay Bandırma ilçesi kırsal Aksakal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Akciğer kanseri olan ve tedaviye rağmen bir türlü iyileşmediği öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Mehmet P., öğle saatlerinde eşini pazara gönderdi. Pazardan dönen eşi, eve girdiğinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi geldi. Mehmet P.'nin av tüfeğinin namlusunu çenesinin altına dayayıp ateş ederek yaşamıma son verdiği belirlendi. İki oğlundan birinin İstanbul'da diğerinin ise Bandırma'da yaşadığı belirtilen Mehmet P.'nin evde eşiyle birlikte yaşadığı, evinin geçimini ise yaşlılık aylığıyla sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Mehmet P.'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.