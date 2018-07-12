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Kanser hastası, hastanenin 6'ncı katından düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da kanser tedavisi gördüğü hastanenin 6'ncı kat penceresinden bahçeye düşen Mehmet Sabri Ö.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kanser tedavisi gördüğü hastanenin 6'ncı kat penceresinden bahçeye düşen Mehmet Sabri Ö. (78), yaşamını yitirdi. İntihar olasılığını da değerlendiren polis, soruşturma başlattı. Bugün sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin 6'ncı kat penceresinden bahçeye düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ölen kişinin Mehmet Sabri Ö. olduğu tespit edildi. Mehmet Sabri Ö.'nün kanserle mücadele ettiği ve tedavi olmak için hastaneye geldiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Sabri Ö.'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İntihar olasılığını da değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

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