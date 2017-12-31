Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kaza, Alsancak semti Cumhuriyet Meydanı yakınında, Atatürk Caddesi’nde 11 Şubat 2016’da meydana geldi. Nizamettin Çetin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yönetimindeki 45 TS 813 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nizamettin Çetin ile yanında bulanan Sevilay Özkıyıcı ağır yaralandı. Sevilay Özkıyıcı’nın başı otomobilin tavanında bulunan sunroof’a sıkıştı. AKS 110 ekiplerinin kurtardığı Sevilay Özkıyıcı, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü.

3 ÇOCUK ANNESİNİN ACI YAŞAMI

Kazadan sonra Sevilay Özkıyıcı’nın, acı hikayesi ortaya çıktı. Eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi’ndeki ailesinin yanına dönen Sevilay Özkıyıcı’nın, rahim kanseri olduğu, tedavi ve ameliyatların ardından hastalığı yendiği belirtildi. Büyük sevinç yaşayan Sevilay Özkıyıcı’nın, kaza günü doktor kontrolüne gideceği için İzmir’de oturan kız arkadaşının yanına gittiği, gece eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıktığı belirlendi. Kaza tarihinden 6 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı belirtildi.