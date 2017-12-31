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Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 12:40 | Son Güncelleme 3 saat önce

İzmir’de, rahim kanserini erken teşhisle yenen Sevilay Özkıyıcı (36), doktor kontrolüne gitmeden önce arkadaşları ile eğlenmek için dışarı çıktı. Arkadaşının yönetimindeki otomobilin, yağmurdan kayganlaşan yolda takla atması sonucu Özkıyıcı, başının sunroof’a (tavan penceresi) sıkışması sonucu öldü. Sevilay Özkıyıcı’nın ölümüne neden olan sürücü Nizamettin Çetin, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kaza, Alsancak semti Cumhuriyet Meydanı yakınında, Atatürk Caddesi’nde 11 Şubat 2016’da meydana geldi. Nizamettin Çetin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yönetimindeki 45 TS 813 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nizamettin Çetin ile yanında bulanan Sevilay Özkıyıcı ağır yaralandı. Sevilay Özkıyıcı’nın başı otomobilin tavanında bulunan sunroof’a sıkıştı. AKS 110 ekiplerinin kurtardığı Sevilay Özkıyıcı, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü.

3 ÇOCUK ANNESİNİN ACI YAŞAMI

Kazadan sonra Sevilay Özkıyıcı’nın, acı hikayesi ortaya çıktı. Eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi’ndeki ailesinin yanına dönen Sevilay Özkıyıcı’nın, rahim kanseri olduğu, tedavi ve ameliyatların ardından hastalığı yendiği belirtildi. Büyük sevinç yaşayan Sevilay Özkıyıcı’nın, kaza günü doktor kontrolüne gideceği için İzmir’de oturan kız arkadaşının yanına gittiği, gece eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıktığı belirlendi. Kaza tarihinden 6 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı belirtildi.

9 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Kazadan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü Nizamettin Çetin hakkında, ’Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çetin, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ceza indiriminde, sanığın duruşmadaki davranışlarının yanı sıra geçmiş yaşamı, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceğiyle ilgili olası etkilerini göz önünde bulundurdu.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÖLECEKSİN . ZENGİNLİK ÇÖZÜM DEĞİL. MERSEDES DE KURTARAMAMIŞ.
Senin gibi zibidilerin kıskançlığı bütün mersedeslileri öldüremez. Tam bir hayvanlık seninki.
Allah rahmet eylesin çocukları öksüz kalmış. Onlar için de zor bir hayat mücadelesi olacak baba da yok yanlarında. Sabır sabır sabır ...
sanrof ve cam tavan her araçta tehlikeli paket olarakta pahalı
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