HABER

Kantindeki kavgada polis, okul müdürünü tartakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Kubilay Ortaokulu kantininde iki grup arasındaki kavgayı ayıran polisin, okul müdürünü tartaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kantindeki kavgada polis, okul müdürünü tartakladı

Haci BOZKURT/KAHT(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Kubilay Ortaokulu kantininde iki grup arasındaki kavgayı ayıran polisin, okul müdürünü tartaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrenci velisi ile öğretmen arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrenci velisinin haber verdiği yakınlarının gelmesiyle kavga kısa sürede büyüdü. Kavgayı duyup kantine gelen Okul Müdürü Ahmet Karababa da tarafları ayırmaya çalıştı. İhbarla okula gelen polis, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürünü tartaklayarak gözaltına almak istedi. Yaşanan kavganın ve okul müdürünün polisler tarafından tartaklanma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Kantindeki kavgada polis, okul müdürünü tartakladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti

Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü

Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.