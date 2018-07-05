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Kanyonda 5 gün önce kaybolan tur rehberine ulaşılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 5 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 5 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı. Korkut'u 20 kişilik özel ekip arıyor.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'daki Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bugün ise İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurtarma Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri olay yerine gelerek ROV (Remote Operated Vehicle) Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile çalışmalarını yürütürken, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi ise sonar cihazı ile arama yaptı, ancak bugün de bir sonuç alınamadı.

BARAJDA OLMADIĞINA KANAAT GETİRİLİRSE, ARAMALAR KARADA SÜRDÜRÜLECEK

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerle görüştü. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Altıner, "Bu gün çalışmaların 5'inci günü Selçuk kardeşimiz için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma tüm ekipler elinden gelen gayreti sarf ediyor. Şuanda bölgede nokta tespiti yapıyoruz görüntü alınan ve şüphelenen yerlere dalış gerçekleştiriliyor. Allah ailesine ve yakınlarına sabırlar versin, umut ediyoruz ki kendisine sağ olarak ulaşacağız ama barajda kaybolduğundan beri geçen süreyi göz önüne aldığımızda vefat etmiş olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah 'belki yüzmüştür ve karaya çıkmıştır şuanda yaşıyordur' diye umut ediyoruz. Eğer barajda olmadığına kanaat getirirsek karada arama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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