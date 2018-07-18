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Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 00:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu kanyonda mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı yolu güzergahında bulunan ve adını altından akan Cendere Çayı'ndan alan tarihi Cendere Köprüsü civarındaki kanyonda piknik yapan yüze yakın kişi baraj kapaklarını açılması sonucu mahsur kaldı.

Aileler jandarmayı arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çayın diğer tarafına uzun bir halat bağlayan görevliler, çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşları bir saat süren çalışma sonucu kurtardı. Görevliler çocukları çayın karşı kıyısına kucaklarında taşıdı.

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"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Bölgede piknik yapan vatandaşlardan Çetin Duyar, Batman'dan Kahta ilçesindeki akrabalarını ziyaret amacıyla geldiğini söyledi. Akrabaları ile pikniğe geldiklerini ancak korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Duyar, "Hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Piknik yaptığımız sırada sular birden yükseldi. Yanımızda onlarca çocuk vardı. Onları korumak için büyük çaba harcadık. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Hepimiz canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

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112 Acil Servis ekiplerince olaydan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta Piknik Baraj kapakları

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