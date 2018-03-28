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Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin daire başkanı ve eşi FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B. ile eşi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun B. ve örgütün kapatılan Beyaz Lale adlı dernekte faaliyet gösteren eşi Sibel B. gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde saklandıkları gaybubet evinde gözaltına alınan Harun ve Sibel B.’nin ByLock kullandıkları tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

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