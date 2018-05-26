Kapatılan Furkan Vakfı'ndan hırsızlığa 2 tutuklama

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı'nın merkez binasındaki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan Ozan A. ve Şahin B., tutuklandı. Kayyuma devredilen Furkan Vakfı'nın merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi üzerindeki merkez binasına geçen 8 Mayıs'ta çatıdan hırsız girdi. Hırsızlar, bilgisayar, tablet, cep telefonu çalarak kaçtı. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Ozan A., Şahin B. ve Mehmet Haluk A. olduğunu saptadı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ozan A. ile Şahin B. tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Haluk A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VAKFA 30 OCAK'TA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon düzenledi. 'Vakıf faaliyeti adı altında, kuruluş amacı dışında, anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
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