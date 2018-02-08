HABER

Kapatılan Melikşah Üniversitesinin dekanı Zonguldak’ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin dekanı yakalandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan firari şüpheli olarak aranan ve KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinde dekan görevini yürüten Hukuk Profesörü Murat Şen yakalandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Zonguldak’ta yakalanan Murat Şen hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin dekanı yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan firari şüpheli olarak aranan ve KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinde dekan görevini yürüten Hukuk Profesörü Murat Şen yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Zonguldak’ta yakalanan Murat Şen hakkında işlem başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmenin okulun ilk gününde yaptığına bakın!

Öğretmenin okulun ilk gününde yaptığına bakın!

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

(Özel haber) Kontrolden çıkan tır otomobili ezip eve daldı

(Özel haber) Kontrolden çıkan tır otomobili ezip eve daldı

FETÖ’den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

FETÖ’den aranan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandı

Niğde’de trafik kazası: 1 ölü

Niğde’de trafik kazası: 1 ölü

Hırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandı

Hırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.