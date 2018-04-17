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Kapatılan üniversitenin daire başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve 'polis mahrem imamı' Oktay Akalan, tutuklandı.

Kapatılan üniversitenin daire başkanı tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve 'polis mahrem imamı' Oktay Akalan, tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Oktay Akalan, Manisa'da yakalandı. 'ByLock' kullancısı olduğu belirlenen aynı zamanda polis mahrem imamı olduğu öne sürülen Akalan, Samsun'a getirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Oktay akalan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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