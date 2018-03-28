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Kapatılan üniversitenin daire başkanı ve eşi, FETÖ'den gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Harun Başaran ve eşi Sibel Başaran, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Harun Başaran ve eşi Sibel Başaran, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 'ByLock' kullancısı Harun Başaran ve eşi, 'ByLock' kullanıcısı Sibel Başaran'ı İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi'nde saklandıkları örgütün gaybubet evine operasyon düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan Başaran çifti, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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