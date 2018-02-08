Kapatılan üniversitenin FETÖ firarisi eski dekanı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin darbe girşiminin ardından KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin hakkında yakalama kararı bulunan eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Zonguldak'ta gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finans sağlamak' suçlarından aranan ve KHK kapsamında kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Zonguldak'ta saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilerek sorgulanan Prof. Dr. Murat Şen, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Murat Şen daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
FOTOĞRAFLI
Ahmet Hakan'dan olay Suriyeli yazısı
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, gaybubet evinde yakalandı!
Menbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek
Yürek yakan o an... Bebeğini böyle kurtarmaya çalıştı
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Herkes Rambo'yu konuşuyor! Sahibine traktör sürerek yardım ediyor
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Önce kulaklarını kesti, sonra boynunu
Çıplak hizmet 'pes' dedirtti
Okuyucu Yorumları 0 yorum