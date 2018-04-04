HABER

Kapı göbeklerini kırıp 20 evi soymuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 20 dairenin kapı göbeklerini kırıp hırsızlık yapan Ö.Y (18) ile V.C.

Kapı göbeklerini kırıp 20 evi soymuşlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 20 dairenin kapı göbeklerini kırıp hırsızlık yapan Ö.Y (18) ile V.C. (19), polis tarafından yakalandı.
Antalya'da özellikle gündüzleri kapı göbekleri kırılarak hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Konyaaltı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan kameraları takibe aldı. Şüphelilere ulaşmak için saatlerce kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık olaylarını Ö.Y. ile V.C.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Önceki gün Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir eve girilmeye çalışıldığı duyumu üzerine operasyon düzenleyen polis, Ö.Y. ile V.C.'yi suçüstü yakaladı. İki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kapı kilidi göbeği kırmada kullanılan tornavida ve İngiliz anahtarı ele geçirildi. İfade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen iki şüphelinin, Antalya'da 13, Manavgat ilçesinde 3, Isparta'da 3, Uşak'ta 1 ev olmak üzere toplam 20 evden hırsızlık yaptığı belirlendi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kapı göbeklerini kırıp 20 evi soymuşlar

FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.