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Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 21:00 | Son Güncelleme 11 saat önce

Evimize hırsız girmesi hepimizin korkulu rüyası. Bunun için en sağlam kapılar, en güvenlikli kapı kilitleri ve alarmlarla önlem almaya çalışıyoruz. Peki evden çıkarken kapı kaç kere kilitlenmeli? Eğer 3 kere kilitleyerek kendinizi güvende hissediyorsanız yanılıyorsunuz. Usta bir çilingire göre bu yanlış.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, evimizin dış kapı kilidinin kaç kez kilitlendiğinin önemi anlatılıyor.

Ersin adlı çilingir, kapının 3 kez kilitlendiğinde kilidin boyu uzadığı için hırsızların levye ile onu kolayca kırabildiğine dikkat çekti.

İKİ KEZ KİLİTLEMEK DAHA DOĞRU

Çilingir ayrıca, en güvenli yöntemin 2 kez kilitlemek olduğunu söyledi.

Kısa sürede yayılan bu video, binlerce paylaşım aldı.

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usta Kapı Kilit çilingir kapı kilidi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
boş verin kiliti hangi hırsız içer de AKP NİN DENETİMLİ SERBESTLİK YASASI SAG OLSUN HEPSİ DIŞARDA
siz bildiğinizi okuyun fazla akıl vermeyın
sosyal medya çok tuhaf yahu ebru polatın parodisini yaptık arabaya su koyduk izleyen yok ketçabı biten çocugun dramı var rekor kırıyor bu video hele boş iş tuhaf ama tutmuş işte tam tersi üç kez kitlemeyi koskoca kilit firmasının mühendisleri bilmiyor bu sosyal medya şarlatanımı biliyor
%100 başarı için hırsızlık girişiminde bulunan bireye %30 engel olmuş olur.
Kilit hırsıza değil dosta vurulur....ebemin bir kaymak yağı dolabı vardı kilidi bizim için takardi,ne kaymakdı ne..hırsız saygın kişidir kilitli mekana kapıdan girmez
akepe gibi hırsız varken kilit ne ise yarar.
Bu devirde hala evinde altın döviz para saklayan enayi varsa hiiiicc üzülmem yani hele bide telefonla dolandirilanlar var onlara diyecek hicbirsey yok
Kapıyı açık bırakacakson içeride biri var zannedip giremeyecekler ne kapı ne kilit satmışım anasını
Hepsi boşuna adamlar barelli kilidin bile göbeğini 10 saniyede kırıyolar.
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