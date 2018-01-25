Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, evimizin dış kapı kilidinin kaç kez kilitlendiğinin önemi anlatılıyor.

Ersin adlı çilingir, kapının 3 kez kilitlendiğinde kilidin boyu uzadığı için hırsızların levye ile onu kolayca kırabildiğine dikkat çekti.

İKİ KEZ KİLİTLEMEK DAHA DOĞRU

Çilingir ayrıca, en güvenli yöntemin 2 kez kilitlemek olduğunu söyledi.

Kısa sürede yayılan bu video, binlerce paylaşım aldı.