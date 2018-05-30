Kapıkule'de otomobilin vites kutusunda eroin ele geçti

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi.

Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen N.A., yönetimindeki otomobil, görevlilerin şüphesi üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpek 'Ella' ile yapılan aramada otomobilin vites kutusu ile koltuklar arasındaki bölmelere gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alının sürücü N.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

