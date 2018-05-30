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Kapıkule'de otomobilin vites kutusunda eroin ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilin vites kutusuna gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi.
Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen N.A., yönetimindeki otomobil, görevlilerin şüphesi üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpek 'Ella' ile yapılan aramada otomobilin vites kutusu ile koltuklar arasındaki bölmelere gizlenmiş 7 kilo 932 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alının sürücü N.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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