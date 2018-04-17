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Kapıkule'de TIR'da 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'ın boş dorsesindeki tahta çıtalara gizlenmiş 3 milyon 900 bin lira değerinde, 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de TIR'da 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'ın boş dorsesindeki tahta çıtalara gizlenmiş 3 milyon 900 bin lira değerinde, 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Sırp uyruklu sürücü Zoran S. (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Sırbistan uyruklu Zoran S. yönetimindeki TIR, sürücüsünün pasaport işlemlerinden sonra x-ray taramasından geçirildi. TIR'ın boş dorsesinde farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dedektör köpek 'Jack' kullanılarak detaylı arama yapıldı. Dorse üzerindeki brandayı sabitlemek için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş 390 pakette 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi.
'ARACA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM'
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Zoran S., uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürerek, "Aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddeler bana ait değildir. Bu maddelerin TIR'da olduğundan haberim yok. Araca nasıl girdiklerini bilmiyorum" dedi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Zoran S., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de TIR'da 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiKapıkule'de TIR'da 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiKapıkule'de TIR'da 4 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

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