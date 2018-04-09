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Kapıları kırarak Noter ve SGK binasına girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Noter ve SGK binasına girdi, binalardan hiçbir şey çalınmamış olması dikkat çekti.Kangal ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ilçe merkezinde bulunan SGK binası ve Noter binasına girdi.

Kapıları kırarak Noter ve SGK binasına girdiler

Sivas’ın Kangal ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Noter ve SGK binasına girdi, binalardan hiçbir şey çalınmamış olması dikkat çekti.
Kangal ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ilçe merkezinde bulunan SGK binası ve Noter binasına girdi. Binaların; enerji, iletişim ve güvenlik kamerası sistemlerini tahrip eden kişi ya da kişilerin değerli cihazları çalmadan ayrılmaları dikkat çekti. Binaya giren kişi ya da kişilerin evrak çalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kapıları kırarak Noter ve SGK binasına girdiler

Kapıları kırarak Noter ve SGK binasına girdiler

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