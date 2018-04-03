HABER

Kapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

BOLU'da, evde ailesinin yalnız bıraktığı 12 yaşındaki kız çocuğu kapıyı kilitledi.

Kapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, evde ailesinin yalnız bıraktığı 12 yaşındaki kız çocuğu kapıyı kilitledi. Eve giremeyen anne ve babası, çocuklarının hayatından endişe ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, polisle birlikte 3'üncü kattaki eve pencereden girerken, çocuğun uyuduğu ortaya çıktı.
Bahçelievler Mahallesi Aytunç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan çift, kız çocukları S.M.'yi evde yalnız bırakarak dışarı çıktı. Çift geri döndüklerinde kilitlenmiş olan kapıyı açamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı çalan anne ve babası, açan olmayınca çocuklarının hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla polisle birlikte 3'üncü kattaki eve pencereden girdi. Eve giren ekipler, çocuğun yatağında uyuduğunu gördü. Anne ve babası itfaiyenin açtığı kapıdan eve girerken, kızlarının uyuduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

FOTOĞRAFLI

Kapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdiKapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdiKapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdiKapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdi

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.