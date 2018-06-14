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 Kapkaç anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de  son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi.

 Kapkaç anları kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) SULTANGAZİ'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.
Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı. Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle kaçıyor.

(FOTOĞRAF)

Kapkaç anları kamerada Kapkaç anları kamerada Kapkaç anları kamerada Kapkaç anları kamerada

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