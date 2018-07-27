Kapkaç şüphelisi mobese kameralarından yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, torunuyla yürüyen Saadet E.'nin çantasını çalarak kaçan S.S.Ç. (14), mobese kameralarından kimliğinin belirlenmesinin ardından yakalandı.

Saadet E., geçen çarşamba günü torunuyla birlikte Süleyman Şah Mahallesi'nde yürürken içinde cep telefonu ile bir miktar parasının bulunduğu çanta, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarıyla olay yerine gelen polis, çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, mobese kameralarına yansıyan kapkaç olayının şüphelisinin S.S.Ç. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen ve adresinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

